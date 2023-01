Maria Lemmens mag 106 kaarsjes uitblazen

Maria werd geboren als Marie-Josephine, in de watermolen in Dormael en hielp in haar jonge jaren mee op de boerderij tot ze in het huwelijksbootje stapte in 1941. Als huismoeder bracht ze drie kinderen groot : een zoon en tweelingdochters. “Geloof me, daar heb je je handen meer dan vol mee” lacht de dame als ze hieraan terugdenkt precies alsof het gisteren was. Want haar geheugen is méér dan uitstekend. “Ach, In je leven maak je heel wat dingen mee, maar als ik eerlijk moet zijn; het mooiste dat ik meemaakte was toch wel de geboorte van mijn kinderen hoor.” Sinds een klein jaartje zie je Maria niet meer door het WZC hollen, maar is ze wat aangewezen op haar rolstoel. “De benen willen niet meer zo mee”, geeft Maria die tot haar 99ste zelfstandig in haar huis woonde. Maar ondanks dat laatste ongemak, bolt ze haar rolwagen waar ze zin in heeft; zelfs bij de regelmatige uitstappen is ze steevast van de partij. En welke raad de kranige dame voor ons heeft ? “Geniet van je leven, want dat doe je veel te weinig!”