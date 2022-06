Maatregelen pluivee in straal 10 kilometer na nieuwe besmetting van vogelgriep bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw

ZoutleeuwEen nieuwe besmetting van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld werd woensdag bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw. De dieren worden opgeruimd, maar uit voorzorg is er een beschermingszone van drie kilometer rond ingesteld en een bewakingszone van 10 kilometer rond het bedrijf. Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen. De ophokplicht voor hobbypluimvee en vogels is dus van kracht.

Binnen de beschermingszone (3 km) is het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren gereglementeerd. (rode cirkel). Binnen de bewakingszone(10 km) is het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren gereglementeerd. (blauwe cirkel).

Maatregelen voor alle houders binnen een straal van 10 kilometer

Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren, of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels, moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).

Geheel aan maatregelen

Een gedetailleerde beschrijving van de zones en maatregelen is beschikbaar via deze link: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels wonende binnen de beschermingszone zullen door het stadsbestuur aangeschreven worden om een inventaris te maken van het pluimvee en de vogels die zij houden. De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente- of stadsbestuur. In bijlage het document, u kunt dit ingevuld terugbezorgen via milieu@zoutleeuw.be.

Maatregelen voor commerciële en geregistreerde inrichtingen

Elke geregistreerde pluimveehouder maakt een inventaris op van het pluimvee, het hobbypluimvee en de vogels die hij houdt. Hij stuurt deze inventaris binnen de 48 uur naar zijn LCE (contactgegevens: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).

De toegang tot pluimveebedrijven, broeierijen en pakstations is verboden voor alle personen en materiaal die niet tot de inrichting behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dit verbod geldt niet voor: het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering; de bedrijfsdierenarts; het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht ervan werken; het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken. Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij een stal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het vogelgriepvirus te vermijden.

Elke persoon die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation binnengaat of verlaat, moet de gepaste bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Alle voertuigen en ander materiaal, die een pluimveebedrijf, broeierij of pakstation verlaten, moeten gereinigd en met een gepast biocide ontsmet worden bij het verlaten van de inrichting.

De verantwoordelijke van elke inrichting houdt een register bij van alle personen die de inrichting bezoeken. In dierentuinen en dierparken hoeft geen register te worden gehouden, mits de bezoekers geen toegang hebben tot de zones waar de vogels worden gehouden.

De afvoer van consumptie-eieren vanuit een pluimveebedrijf is verboden uitgezonderd het direct transport van eieren: naar een door het FAVV toegelaten pakstation en op voorwaarde dat zij in wegwerpverpakking zijn verpakt en alle bioveiligheidsmaatregelen worden nageleefd, of naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk II, sectie X, van bijlage III van de verordening (EG) nr. 853/2004, en die worden gehanteerd en behandeld in overeenstemming met hoofdstuk XI van bijlage II van de verordening (EG) nr. 852/2004.

Kadavers mogen enkel een inrichting verlaten met bestemming Rendac of een door het FAVV aangeduid laboratorium voor analyse.

Gebruikt pluimveestrooisel en mest of drijfmest van pluimvee mogen niet worden afgevoerd of uitgespreid.

Op elk pluimveebedrijf is het volgende toezicht van toepassing: de houder ontbiedt zijn dierenarts telkens er gezondheidsproblemen of afwijkende productieparameters worden vastgesteld bij het aanwezige pluimvee; bij sterfte in een stal of compartiment van meer dan 0,25 % per dag, moeten monsters voor een onderzoek naar vogelgriep worden ingestuurd naar het laboratorium in het kader van de verhoogde waakzaamheid. De dierenarts vermeldt op het analyseaanvraagformulier specifiek dat het om een bedrijf uit de bewakingszone gaat; de dierenarts meldt binnen de 12 uur na zijn bezoek zijn bevindingen per mail aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be, met xxx de afkorting van de betrokken LCE).

