Liejef leest op vakantie

Landen Grootste vindplaats van heelbeen in Vlaanderen bevindt zich op de begraaf­plaats van Neerwinden

Het lokaal bestuur Landen en Natuurpunt hebben een infobord onthuld aan de begraafplaats te Neerwinden. Deze begraafplaats is één van de laatste vindplaatsen van het plantje heelbeen en zelfs de grootste vindplaats in Vlaanderen. Het bord geeft meer uitleg over het unieke aspect van deze locatie.

6 juli