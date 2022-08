Lezingenreeks “Verleden beleven” gaat verder

ZoutleeuwOnder het motto ‘verleden beleven’ neemt de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland ons mee op een historische ontdekking. Een reeks van vijf lezingen dompelt jou onder in onze streek tijdens de periode “Nieuwe Tijd”, de 16de tot 18de eeuw. Na 3 zeer gesmaakte lezingen in Zoutleeuw dompelen we ons dit najaar opnieuw onder in de Nieuwe Tijd in onze streek, met 2 afsluitende lezingen, ditmaal in Kortenaken en Landen, maar telkens met een inhoudelijke link naar Zoutleeuw.

Lezing vier gaat over “Een blik achter de poort van de historische hoeve”, op donderdag 22 september om 20 uur in CC Den Hoek, Hoekstraat 33 in Kortenaken

We verkennen het platteland in de ruime omgeving rond Zoutleeuw, dat in de 17de en 18de eeuw zo vaak te lijden heeft gehad van oorlogen en plunderende troepen. IOED-historicus Tom Cornelissen belicht daarbij de hoeves, als kenmerkend onroerend erfgoed voor deze landbouwstreek. Hoe zagen ze eruit? Hoe functioneerden ze? Hoe boden ze bescherming in troebele tijden? Welke historische hoeves zijn er vandaag nog over en hoe kan je zelf aan de slag om hun bouwgeschiedenis te onderzoeken?

Lezing vijf is “Hoe Fransen en Habsburgers onze contreien karteerden in de 18e eeuw” op donderdag 6 oktober om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis in Landen, Stationstraat 29 (beperkt aantal zitplaatsen, schrijf snel in!)

Een interessante bron voor historisch onderzoek is de grote hoeveelheid kaartmateriaal die tegenwoordig vlot toegankelijk is via allerlei digitale databanken. Dr. Soetkin Vervust geeft een lezing over de militaire cartografen die in de 18de eeuw grote delen van ons grondgebied gedetailleerd in kaart brachten: denk o.a. aan Naudin, Villaret en de Ferraris. Hoe gingen ze te werk? Met welk doel? Hoe kunnen wij hun kaarten vandaag lezen en gebruiken?

De lezingen zijn gratis. Graag vooraf inschrijven via info@ioedzuidhageland.be

