Leef je uit tijdens de kerstcorrida op zondag 11 december

Tienen Geen vuurwerk in suikerstad bij oud en nieuw : “Wie toch pijlen afsteekt riskeert fikse boete”

In Tienen is geen vuurwerk toegelaten, ook niet bij oudejaar. Feestvierders zullen dus moeten moeten uitkijken naar andere alternatieven. Al kijk je best wel uit, want wensballons zijn ook niet welkom. Overtreders riskeren een fikse boete.

7 december