Kinderhoogdag op 7 mei

Landen Bijkomend onderzoek moet duidelijk­heid scheppen in PFAS-verontrei­ni­ging: “Eet liefst geen eieren of groenten van eigen kweek”

Sinds de zomer van 2021 is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM bezig met verkennende onderzoeken op PFAS-verdachte risicolocaties in Vlaanderen. Op de oefensite van de brandweerkazerne aan het Slachthuisplein in Tienen blijkt zo dat er een PFAS-verontreiniging is in het vaste deel van de aarde én in het grondwater.

21 maart