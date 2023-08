Kindercrèche ontruimd, school krijgt water binnen, festivalterrein staat onder: “Kinderen allemaal in veiligheid en festival laten we doorgaan”

wielrennen Simon Dehairs sprint naar Belgische U23-titel en wordt prof bij opleidings­ploeg van Alpe­cin-Deceuninck

Simon Dehairs (22) is de nieuwe Belgische beloftenkampioen. In Putte sprintte hij naar de zege nadat in de slotkilometer een kopgroep met vijf West-Vlamingen werd gegrepen. In de slotmeters jumpte hij ook nog over late aanvaller Floris Van Tricht.