Inschrijvingen kleuterschool

Landen Speurders zoeken getuigen van brutale ho­me-invasion bij koppel zeventi­gers

Een bejaard koppel werd maandagavond tussen 19 en 20 uur het slachtoffer van een gewelddadige overval in hun woning in de Keibergstraat in Neerwinden. Twee mannen belden aan bij het koppel, en drongen de woning binnen van zodra ze de deur openden. Speurders zijn nu op zoek naar getuigen of camerabeelden die verdachte handelingen in de buurt konden vaststellen.

2 februari