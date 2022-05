Honkvaste sprekers Liejefs dialect gezocht

Kortenaken Afremmings­stre­pen moeten verkeers­vei­lig­heid op kruispunt centrum Kortenaken verbeteren

Vorig jaar gebeurden er meerdere ongevallen in het centrum van Kortenaken. In verschillende van deze ongevallen negeerde een bestuurder komende van Geetbets het STOP-bord en kwam hij hierbij in aanrijding met een ander voertuig dat uit de Diestestraat of Tiensestraat kwam en wel voorrang had. De gemeente Kortenaken zal het kruispunt nu beter aanduiden.

3 mei