Hevig onweer in Limburg en Vlaams-Brabant: twintigtal kinderen geëvacueerd na wateroverlast in crèche, brand op vakantiepark na blikseminslag

Zeer felle onweersbuien met een rist bliksemschichten en hevige regenval hebben vrijdagmorgen aanzienlijke wateroverlast veroorzaakt in Limburg en Vlaams-Brabant. In het Vlaams-Brabantse Zoutleeuw moest een kinderdagverblijf worden geëvacueerd omdat er water binnenliep. Dat meldt burgemeester Guy Dumst. In vakantiepark Ter Hills Resort in Dilsen-Stokkem is brand uitgebroken na een vermoedelijke blikseminslag.

Bij kinderdagverblijf ‘De Kaboutertjes’ in Zoutleeuw is plaats voor 48 kindjes, vertelt uitbater Roger Mertens bij HLN LIVE. “Rond 8 uur deze morgen is een hevig onweer losgebarsten met heel veel regen op korte tijd. Op enkele plaatsen aan het gebouw konden de dakgoten het water onvoldoende afvoeren, waardoor in verschillende leefgroepen water binnenliep”, vertelt Mertens. Op dat uur waren al een twintigtal kinderen aanwezig, die werden opgevangen in een ruimte die gespaard bleef van het water. De ouders van de aanwezige kinderen werden gevraagd hun kinderen op te halen, en op een aantal kinderen na zijn alle kindjes inmiddels veilig opgehaald. “De kinderen die nog niet aanwezig waren, daarvan zijn de ouders verwittigd om hun kinderen niet te brengen”, klinkt het.

Volledig scherm Wateroverlast in crèche Zoutleeuw. © Kristien Bollen

Het kinderdagverblijf huist in een gebouw dat dateert uit 2010. Het bestuur zal de komende dagen samenzitten met de ontwerpers van het gebouw om de schade op te meten en dergelijke overlast in de toekomst te vermijden.

Ook vanuit Landen en Tienen komen oproepen bij de brandweer binnen voor wateroverlast. Het gaat vooral om ondergelopen kelders. Inwoners van Landen kunnen zandzakken afhalen op het stadsmagazijn. Een tiental straten in de gemeente is afgesloten. Op de Steenweg naar Sint-Truiden verspert een omgewaaide boom het wegdek.

Brand op vakantiepark

In het Limburgse Dilsen-Stokkem is brand uitgebroken in een van de vakantiehuisjes op het Ter Hills Resort, vermoedelijk na een blikseminslag. Dat bevestigt de hulpverleningszone Oost-Limburg. De brandweerdiensten zijn momenteel nog bezig met het blussen van de brand, maar er is nog heel wat rookontwikkeling te zien op het domein.

In Alken was er wateroverlast op de rijbaan in onder meer de Stationsstraat onder de brug van de Expresweg, de Leemkuilstraat, de Meerdegatstraat, Hemelsveldstraat en de Hendrikstraat. In Maasmechelen in de Eisdenweg liep een kelder onder water, net als in de Beverststraat in Genk.

Straten stonden blank op de Trichterweg in Zutendaal, Vrankrijk in Bilzen, een pleintje op de Gastshuisstraat in Lanaken en een deel van de Mondeolaan in Genk. De korpsen van de hulpverleningszone Oost-Limburg gingen ter plaatse voor de pompwerkzaamheden. Bilzen, Riemst, Tongeren en Diepenbeek kregen ook hun deel van het hemelwater te verwerken.

“Het afgelopen uur zijn we van acht naar veertig meldingen gegaan”, klinkt het bij de Limburgse brandweerzones, en er wordt zelfs verwacht dat dat aantal nog tot deze middag fors zal stijgen.

Volledig scherm Onweer boven Vliermaal © Bart Borgerhoff

Volledig scherm Onweer boven Vliermaal © Bart Borgerhoff

Duitsland

Ook in Duitsland hield een onweer afgelopen nacht hevig huis. In het zuiden werden in de nacht van donderdag op vrijdag 1.200 kampeerders geëvacueerd vanwege zware onweders. Er vielen ook zes gewonden, één van hen is er erg aan toe.

De gewonden vielen op een camping in Lindau, aan het Bodenmeer. De mensen liepen verwondingen op omdat bomen omver waren gevallen. Ongeveer 900 kampeerders werden ontzet. Op een camping in Friedrichshafen, ook aan het Bodenmeer, werden zo’n 300 mensen geëvacueerd. Zij brachten de nacht door in een sporthal.

Op een treffen van motorrijders in Nördlingen, in de deelstaat Beieren, raakten tien mensen dan weer gewond door rondvliegend puin. Drie werden in het ziekenhuis opgenomen.

In verscheidene regio’s in Beieren en Baden-Württemberg werden regionale treinlijnen geblokkeerd, voornamelijk door omgevallen bomen. In München raakte het tramverkeer ontregeld.

Ook vrijdag wordt nog slecht weer verwacht in het zuiden van Duitsland, met regen, hagel en windstoten tot 100 kilometer per uur.

