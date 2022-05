Herbeleef het verleden van het Vinne tijdens de archeologiedagen

Beleef de prehistorie in het tentenkamp van de Holsteenstam. Leer er vuur maken en boogschieten. Wandel daarna een paar eeuwen vooruit naar een middeleeuws kamp. De mensen van de Liebaart en de Ridders van Pendragon vertellen je over het dagelijks leven in de middeleeuwen en hun wapentuig. Duik tijdens de wandeling (+- 4 km) in de mysteries over het verleden van het Vinne. Hoe is dit meer geboren? Al ooit van een pingo gehoord? En wat vertellen archeologische vondsten over de menselijke bedrijvigheid door de eeuwen heen? Wat is een motte? Waarom werd het meer drooggelegd? En wat heeft het Vinne met lucifers te maken? Je ontdekt het allemaal die zondag tussen 13 en 17 uur. Meer info via erfgoed@vlaamsbrabant.be