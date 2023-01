GKS De Kleine Picasso krijgt 5.588,54 euro van provincie voor meer groen op school

​Scholen die natuurprojecten realiseren die de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen, kunnen rekenen op provinciale en Vlaamse steun.“Kinderen en jongeren hebben nood aan natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor milieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. Met deze investeringen willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen(er) in te richten. Ook ontharding is zeer belangrijk. Het water ter plekke laten insijpelen is immers een oplossing tegen droogte, lage grondwaterstanden en wateroverlast”. ​