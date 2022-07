Gezocht: gemachtigde opzichters

Een gemachtigd opzichter is bevoegd om het verkeer stil te leggen, zodat ‘voetgangers in groep’ de straat veilig kunnen oversteken. Als u met uw vereniging af en toe een activiteit op de openbare weg organiseert, kan het interessant zijn dat een aantal mensen van uw vereniging de opleiding ‘gemachtigde opzichter’ volgen, zodat zij kunnen instaan voor een veilige begeleiding van uw activiteit.

Al wie minstens 18 jaar oud is en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap kan gemachtigd opzichter worden. Na een theoretische en praktische opleiding word je door de burgemeester gemachtigd om mensen in groep te laten oversteken.

In oktober worden op verschillende plaatsen in Vlaams-Brabant opleidingen tot gemachtigd opzichter georganiseerd, waaronder in Zoutleeuw: 21 oktober 2022 van 09.00 tot 12.00 uur in het Administratief Centrum (zaal Uithem). Vooraf inschrijven is verplicht en kan online via deze link.