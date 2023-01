Getedag '23: Water in de kijker

Sint-Truiden Ken (39) moet café De Bron minstens een maand sluiten door stabili­teits­pro­ble­men: “Ik zeg al meer dan zeven jaar dat het plafond doorzakt”

Het Truiense café De Bron op de hoek van de Naamsevest en de Naamsesteenweg moet noodgedwongen sluiten. Na een stabiliteitscontrole bleek het gebouw bijna op instorten te staan. Eigenaar van het pand is brouwerij Alken-Maes dat de komende maand herstellingswerken uitvoert. “Eind februari hopen we opnieuw te kunnen openen”, vertelt uitbater Ken Gysenbergs. Die vindt dat dit had vermeden kunnen worden.

