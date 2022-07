Gemeenteraad benoemt Albert Claes, Roger Mertens, Paul Mathues en Willy Minschart tot ere schepenen

Zoutleeuw Zomeractie in bib

Ben je tussen 3 en 18 jaar en heb je zin in een leestrip? Kom dan in de zomer in onze bibliotheek een reispas afhalen met vier bestemmingen op, waar je telkens een boek bij zoekt. We dagen je dus uit om deze zomer vier boeken te lezen! Doe en lees jij ook mee?

27 juni