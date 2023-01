Gaslek in centrum

Tienen Vooruit Tienen wilt oproep om verkoop vuurwerk te verbieden, mee ondersteu­nen

In onze stad is het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden. “Helaas moeten we vaststellen dat zo een verbod amper te handhaven valt. Ook tijdens de laatste overgang van oud naar nieuw werd er weer op verschillende plaatsen vuurwerk afgestoken in onze stad, met alle gevolgen van dien. In Tienen brak een jonge hond uit en werd later dood teruggevonden. Maar er vallen in ons land ook steeds meer gewonden bij mensen die vuurwerk afsteken”, zegt Bart Thomas van Vooruit Tienen.

19 januari