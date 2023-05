Doe beroep op een regenwatercoach

GO! atheneum Tienen en GO! Tintel­stroom nemen deel aan de Open Scholendag

Spreekt een job in het onderwijs je aan? Wil je graag een dagje meelopen met een ervaren leerkracht? Vandaag vond de Open Scholendag plaats, ook in GO! atheneum Tienen en GO! TintelStroom. Dankzij dit initiatief van de Vlaamse overheid openen meer dan 500 scholen hun deuren vandaag voor geïnteresseerde zij-instromers.