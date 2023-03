Dieven gaan aan de haal met metalen

Ook Tiense boeren trekken naar Brussel tegen stikstofak­koord: “Wij hebben nu al een extra job zodat we op de boerderij kúnnen werken. Te zot, toch?”

Voor wie het nog niet is opgevallen: vandaag trekken de boze boeren naar Brussel. Het ‘stikstofakkoord’ dreigt heel wat van hen de das om te doen. Ook in Tienen verzamelden ruim honderd tractoren, om aan te sluiten op de colonne die vanuit Limburg naar Brussel trekt. “Pff, misschien koopt de Colruyt onze gronden en boerderijen wel over. Dat doen ze nu al volop in het Brusselse. Maar dan is onze stiel echt wel snel om zeep...”