Dieven breken bestelwagen open

Sint-Truiden Shop & The City beloont lokaal shoppen in Sint-Trui­den nog meer

Middenstandsvereniging Shop & The City pakt uit met een nieuwe scanactie. 300 loyale shoppers per maand worden voortaan beloond voor hun aankopen in de stad. De actie is permanent en moet winkelen in Sint-Truiden nog meer promoten.

21 december