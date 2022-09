Defensie plant militaire oefening

Sint-Truiden Op reusachti­ge reclamepa­ne­len en met eigen lounge in Tokio en zelfs op lokale televisie: STVV is ‘big in Japan’

In België is Sint-Truiden een bescheiden provincieploeg toeschouwersaantallen die richting 7.000 gaan. Het lijkt dan ook moeilijk te geloven, maar in Japan volgen ze de prestaties van ‘De Kanaries’ op de voet. De shirts gaan er als zoete broodjes over de toonbank en de club wil nog meer aan populariteit winnen met maar liefst drie nieuwe marketingideeën in het land van de rijzende zon.

6 september