De grote Sinterklaas happening

Tienen Tienen, stad van suiker en... een loopwed­strijd met een schaap op je rug: “De prijs voor de winnaar? Eeuwige roem”

Het Italiaanse Siena heeft zijn eeuwenoude paardenrace waarin wijkbewoners het tegen elkaar opnemen. Daar haalde Tienen de mosterd voor de Lazuur: een aflossingswedstrijd waarin inwoners uit verscheidene buurten of ‘contreien’ om ter snelst over de Grote Markt lopen. Dat doen ze - jawel - met een zelfgemaakt schaap op de rug. Een traditie die pas in 2018 het levenslicht zag. “Maar in Tienen is dit ondertussen een absolute hoogdag”, zegt medebezieler Chris François.

29 oktober