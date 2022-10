Campagne #KOOP3440 - Part II

Op 1 november van dit jaar zal de 2de editie van de campagne #KOOP 3440 Scan & Win van start gaan - en dit met een aantal nieuwigheden: De campagne duurt ditmaal 5 maanden. We vragen alle deelnemende handelaars om voor de volledige periode van 5 maanden minstens 1 prijs te voorzien van minimum 25 euro per deelnemende ondernemer. We zullen de deelnemende handelaar dan via onze kanalen in de spotlights zetten. Ook de stad blijft een eigen bijdrage voorzien en verhoogt deze van 2 x 75 euro per maand naar 2 x 100 euro per maand. We behouden dezelfde affiches en toogdisplay. De handelaars behouden de mogelijkheid om eigen prijzen te verloten o.b.v. onze cliëntendata.