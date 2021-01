Buur redt bejaarde man van ‘postbezorger’

Sint-Truiden Twintiger geeft misdrijf zelf aan bij politie: “Niet veel dossiers die zo beginnen”

4 december Een 29-jarige man die afkomstig is uit Sint-Truiden, maar inmiddels in Nederland woont, riskeert een celstraf van 10 maanden voor zijn medewerking aan een cannabisplantage. Opvallend: de man gaf het misdrijf zelf aan bij de politie. “Je zou denken dat het een nobel gebaar was en hij tot inkeer was gekomen, maar de eigenaar van de loods had de politie eerder ook al gebeld”, stelt de procureur.