Buitenspeeldag keert terug naar Aen den Hoorn

Sint-Truiden Truienaren steken de handen uit de mouwen voor een propere buurt

Dit weekend wordt opnieuw overal in België campagne gevoerd tegen zwerfvuil. Ook in Sint-Truiden dragen jaarlijks heel wat jeugd- en sportverenigingen, scholen en buurtcomités hun steentje bij door in hun eigen buurt rondslingerend afval op te ruimen. In 2022 nemen 443 volwassenen, kinderen en 801 leerlingen deel aan de actie.

20 maart