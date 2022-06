Brandweer kan voorkomen dat defect aan zonnepanelen handelszaak in lichterlaaie zet

Tienen/Hoegaarden/Landen/Linter/Zoutleeuw Week van de snelheids­hand­ha­ving in politiezo­ne Getevallei

Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan van de politiezone. Overdreven snelheid is één van de vier factoren die de kans op een ongeval met lichamelijk letsel aanzienlijk vergroot. Verschillende wetenschappelijke studies tonen aan dat het essentieel is om in te spelen op de objectieve en subjectieve pakkans, om zo het gedrag van de weggebruikers te beïnvloeden. Deze week zijn er tal van extra controles....

13 juni