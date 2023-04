Bloemen en plantenmarkt

Proefop­stel­ling Stations­straat uitgesteld : “Definitie­ve herinrich­ting moet men zo snel mogelijk realiseren”

Op de gemeenteraad van gisteren was er een extra agendapunt toegevoegd door Groen Landen. Namelijk het uitstellen van de proefopstelling en het versneld invoeren van de definitieve herinrichting. Zowel de oppositiepartijen als het bestuur konden zich vinden in de argumentatie van Groen Landen zodat er met unanimiteit beslist werd om de definitieve herinrichting versneld in te voeren en de proefopstelling tijdelijk te begraven.