Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Zoutleeuw nog geld kan afhalen

Aarschot RESTOTIP. Ishoyo: verschil­len­de keukens op één locatie

Sinds 5 december vind je Ishoyo op de Elisabethlaan in Aarschot. ‘Alweer een sushirestaurant?’, zal je je afvragen. Maar niets is minder waar. Ishoyo hoort bij de Shokudo Group en is het nieuwe afhaalrestaurant met Dark Kitchen concept. Dark wat? Een restaurant zonder fysieke locatie, dat alleen uit een keuken bestaat en een website of koppeling met een bezorgservice. Wij gingen alvast eens proeven.

5 januari