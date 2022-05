“Als prins carnaval zamelde hij geld in voor zieke kindjes. Hen zien lachen, daar deed hij het voor”: carnavalisten rouwen om Wesley (33), die crashte met cabrio in Hulshout

Zoutleeuw“Is hij onwel geworden? Het kan bijna niet anders, want hij is verongelukt in een flauwe bocht. Hij was autoliefhebber, maar reed zeker niet roekeloos.” Erna Gilis zit vol vragen na de dodelijke crash van zondagochtend in Hulshout. Bij het ongeval liet de 33-jarige Wesley Swinnen uit Zoutleeuw het leven. “Hij was mijn tweede zoon”, zucht de dame. “Nu gaat mijn zorg naar zijn vriendin en zijn twee kindjes. Net voor hij vertrok, hadden ze nog een kleine discussie. Voor haar is dit keihard.”