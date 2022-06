Zottegemse scholen steunen Oekraïne

Richtpunt Zottegem, De Groene Poort SMO en stedelijke basisscholen De Smidse en De Kleine Planeet organiseerden verschillende acties om de Oekraïners in de stad te steunen. “Op dit moment vangen we ruim 50 Oekraïense vluchtelingen op in Zottegem. Zij kregen een veilig onderkomen en de nodige begeleiding via het sociaal huis. Onder hen zijn ook verschillende kinderen die in Zottegem naar school gaan. De steunacties van de scholen zorgen voor een extra duwtje in de rug,” zegt schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V).