Zottegemse liberalen heten voortaan Positief

De 16 van de Kwaremont voelen zich in eigen fandorp de op­per-vips van de Ronde: “Wij zien de koers wel vijf keer”

Terwijl de vips genieten van een glaasje bubbels en een uitgebreid buffet in een grote tent op de flanken van de Oude Kwaremont, geniet wielergekke postbode Patrick Van De Kerkhove uit Brakel ondertussen al jarenlang van de koers in zijn eigen ‘vip-dorp’. Ondertussen is zijn gezelschap al uitgebreid tot zestien campers, die eveneens hun plekje hebben gevonden langs de Nieuwe Kwaremont. “Als het wielerseizoen afgelopen is, zijn ook al mijn vakantiedagen opgesoupeerd”, getuigt Patrick. Wij hielden even halt.