Zottegems duo gaat JONGCD&V Nationaal mee besturen

Robin De Cubber, die voorbije jaren reeds actief was in het nationaal bureau, kijkt uit naar de komende bestuursperiode. “Dit keer met nog meer goesting omdat de leden kozen voor extra Zottegems bloed in het bestuur", zegt hij. Ook plaatselijk CD&V-voorzitter Jonah Penninck komt in het nationaal bureau terecht. “Vooral ideologie is mijn stokpaardje. Het is aan ons om onze jongeren daar wegwijs in te maken. Een duidelijke en coherente ideologische koers is de remedie tegen het gezwalp van de partij", stelt hij.