Zottegemnaar centraal in nieuw stadsmagazine: naam is nog goed bewaard geheim

De allerlaatste editie van het Stedelijk Infoblad werd in december verdeeld. Het nieuwe stadsmagazine, waarvan de naam nog geheim blijft tot aan de onthulling, wordt vier keer per jaar uitgegeven en verschijnt voor het eerst in de week van 27 februari. “Zowel inhoudelijk als grafisch sloegen we een compleet nieuwe weg in. Waar het Stedelijk Infoblad als voornaamste doel had mensen te informeren, hopen we dat de Zottegemnaar het nieuwe magazine erbij neemt tijdens een ontspannend leesmoment. Je vindt er nog altijd alle informatie terug over de stad, de stadsdiensten en belangrijke gebeurtenissen of activiteiten in Zottegem. Maar daarnaast werpen we ook een blik op de Zottegemnaar: wat houdt hen bezig? Waar brengen ze hun vrije tijd door? En wat zijn de mooiste plaatsen in Zottegem? Op die manier vervult het magazine een driedubbele functie: de burger informeren, hen een platform bieden en de liefde voor onze stad in de kijker zetten", zegt schepen van Communicatie Brecht Cassiman (N-VA).