Zottegemnaar Bjarne Keytsman staat met DJ-collectief Alles Kapot Soundsystem in finale van MNM’s Start to DJ

“Toen we ons op de allerlaatste minuut inschreven voor deze wedstrijd, hadden we nooit durven hopen dat we de selectie van negen finalisten zouden halen. We kijken er ongelooflijk hard naar uit om vanavond het beste van onszelf te geven”, aldus de dj’s. De twee leerden elkaar kennen aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen in Gent. “Initieel draaiden we allebei onder onze eigen naam, maar we hadden al snel door dat we beter de krachten konden bundelen. Ons ideeën over een perfect feestje en een ideale en gevarieerde set waren namelijk hetzelfde.”