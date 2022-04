Zottegem weer een beetje properder na Poets 2022

Zottegem Noodhulp Oekraïne: opvang­plaat­sen en hulpinitia­tie­ven in Zottegem

Ook de stad Zottegem zet zich in voor de Oekraïense vluchtelingen. Naast de begeleiding van particuliere #plekvrij-initiatieven wordt werk gemaakt van collectieve opvangplaatsen. “De situatie in Oekraïne is heel aangrijpend. We doen al het mogelijke om opvang van vluchtelingen te voorzien", zegt burgemeester Evelien De Both (N-VA).

25 maart