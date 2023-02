Zottegem voorziet burgerbudget voor klimaatacties:

Inwoners dienen vanaf 1 maart tot en met 11 april online hun voorstel in. De voorstellen kaderen binnen vier grote thema’s: vergroening of bebossing, renovatie en hernieuwbare energie, water en droogteproblematiek, en tot slot duurzame mobiliteit. Een budget van 10.000 euro wordt verdeeld over alle weerhouden projecten.

“Aan het project zijn enkele voorwaarden gekoppeld, die in een reglement gegoten zijn. Na het indienen van de voorstellen worden in de eerste fase alle ideeën beoordeeld op basis van verschillende criteria. Als een project in aanmerking komt, beoordeelt een onafhankelijke jury alle weerhouden projecten in een volgende fase. De beslissende stem is ook dit jaar voor de Zottegemnaar”, zegt schepen van Leefmileu Leen Goossens (CD&V).