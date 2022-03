Zottegem maakt 10.000 euro vrij voor klimaatacties: jouw idee is geld waard

Er wordt gewerkt rond de vier thema’s van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP): vergroening of bebossing; renovatie en hernieuwbare energie; duurzame mobiliteit en water/droogte. “Wie inspiratie zoekt, kan bijvoorbeeld denken aan een initiatief dat medeburgers stimuleert om de droogte- en waterproblematiek aan te pakken door ontharding. Misschien zijn er inwoners die overwegen een energie-coöperatieve op te richten of wil een bepaalde wijk een duurzaamheidsfestival organiseren. Heeft jouw vereniging een idee hoe leden te overtuigen gebruik te maken van deelauto’s of heb je zelf een idee voor een Tiny Forest of een pluktuin? Dat kan allemaal”, legt schepen Goossens uit.

Uiteraard zijn er enkele voorwaarden vastgelegd. In het reglement is onder andere bepaald wie een voorstel kan indienen, wat de beoordelingscriteria zijn, hoeveel budget er per project mogelijk is en welke stappen er zijn van projectvoorstel tot uitvoering. Het reglement is nu al te raadplegen op www.zottegem.be/burgerbudgetklimaat. Vanaf 1 maart tot 11 april kunnen voorstellen ingediend worden. Vervolgens wordt er aan de hand van de verschillende criteria nagegaan of het ingediende voorstel in aanmerking komt. Daarna beoordeelt een onafhankelijke jury de projecten die werden weerhouden. De beslissende stem is voor de Zottegemnaar, die de kans krijgt om te stemmen op zijn favoriet project. Het volledige proces zal publiek beschikbaar zijn op het digitaal inspraakplatform van Stad Zottegem via dezelfde link. “Wil je mee het verschil maken? Zie je bepaalde mogelijkheden met je buurt, vereniging of bedrijf? Dan is deze oproep iets voor jou", besluit de schepen.