Zottegem krijgt ruim 1 miljoen euro van Vlaanderen voor stadionproject

Via Sportspurt investeert Vlaanderen 185 miljoen euro in sportinfrastructuur. Dit geld gaat onder meer naar groepsaankopen, topsportinfrastructuur en bovenlokale sportinfrastructuur. Deze regeerperiode trekt Weyts ook specifiek 95 miljoen euro uit voor bovenlokale sportinfrastructuur. Dat is 45 miljoen euro meer dan vorige regeerperiode. Weyts investeert nu bijna 3 miljoen euro in vier Oost-Vlaamse sportinfrastructuurprojecten. In Zottegem wordt geïnvesteerd in het stadionproject waar men met verschillende partners onder andere een nieuwe turnzaal en de opwaardering van baseball-, rugby-, padel- en tennisterreinen wil realiseren.