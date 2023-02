Zottegem krijgt ‘amper’ 16 euro subsidies per inwoner voor fietsinfrastructuur: “Zottegem doet weinig voor veiligheid van fietsers”

Om gemeenten te overtuigen om te investeren in veilige fietspaden langs gemeentewegen, richtte Vlaanderen het Kopenhagenfonds op. Voor elke 2 euro die gemeenten investeren in het aanleggen of verbeteren van fietspaden legt Vlaanderen 1 euro bij. “Een mooie stimulans voor gemeenten die willen investeren in veilige fietspaden. “Maar heel erg ambitieus was Zottegem bij het aanvragen van die subsidies blijkbaar niet echt. De stad krijgt slechts 16,48 euro per inwoner. Herzele, Sint-Lievens Houtem, Oosterzele, Lierde, Geraardsbergen, Ninove en Horebeke kunnen rekenen op 67,88 euro per inwoner. De Oost-Vlaamse gemeente Wichelen krijgt zelfs 201,5 euro per inwoner extra om te investeren in fietsinfrastructuur. Een gemiste kans voor onze stad", besliuten Kurt De Loor en Louie Van Rijsselberge.