Zottegem herdenkt einde van Wereldoorlog I

De plechtigheden starten al op donderdag 10 november aan de kerk van Velzeke en aan de monumenten in Strijpen en Sint-Goriks-Oudenhove. Op 11 november vindt een misviering plaats in de dekenale kerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, gevolgd door een ceremonie aan het monument voor oorlogsslachtoffers. worden onder meer toespraken gehouden en bloemen neergelegd, wordt een kunstwerk onthuld dat gemaakt werd door de leerlingen van het zesde leerjaar van het Sint-Barabaracollege, dragen leerlingen van De Kleine Planeet een gedicht voor en houden de leerlingen Defensie en Veiligheid van het GO Atheneum Geraardsbergen een poppy ceremonie. Alles wordt muzikaal begeleid door de Koninklijke Harmonie De Vrije Kunstkring. Doorheen de dag worden bloemen neergelegd aan de gemeentelijke oorlogsmonumenten van Elene, Leeuwergem, Grotenberge en Erwetegem.