Zottegem gaat weer voetgangers, fietsers en voertuigen tellen

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via een speciale tel-tool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen door hun straat passeren. Wetenschappers gaan dan met de verzamelde resultaten aan de slag en analyseren ze. Daarnaast brengen de Straatvinken ook de bredere verkeersleefbaarheid van hun straat in kaart en hoe ze hun straat beleven. Dit doen ze door na het telmoment de leefbaarheidsbevraging straat-O-sfeer in te vullen. “Straatvinken is een geweldig project om de samenstelling van de straat waar iemand woont, werkt, sport of naar school gaat, te leren kennen. Er hebben zich al enkele straatvinken aangemeld in Zottegem. Hoe meer tellers, hoe preciezer de gegevens worden ook voor Zottegem”, zegt schepen van Verkeer Cynthia Van den Steen (N-VA). Zottegemnaren die zelf Straatvink willen zijn op 19 mei, kunnen inschrijven via Straatvinken.be/ik-tel-mee.