Zottegem gaat volop voor Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen wil zoveel mogelijk tegels wippen per persoon. Ook stad Zottegem zet zich achter het project en geeft het goede voorbeeld aan haar burgers in de Sint-Amandusweg. “We tonen als stad dat ontharding een belangrijk thema op de agenda is", zegt schepen van Openbare Werken Cynthia Van Den Steen (N-VA).