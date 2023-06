Zottegem formuleert negatief advies op ontwerp beleidsplan Oost-Vlaanderen

Verpak­kings­vrije winkel­groep OHNE laat klanten mee instappen in coöperatie: “Levenslan­ge korting gegaran­deerd”

OHNE, de groep van zes winkels met focus op verpakkingsvrij, bio en lokaal viert dit jaar haar 8-jarig bestaan. “Nu is het tijd voor OHNE om een tweede stap te zetten en samen met de klanten verder te groeien. Dat doen we door onze klanten de mogelijkheid te geven mee te stappen als aandeelhouder in de OHNE-Coöperatie", zegt oprichter Alexia Coppens. Wij leggen uit welk voordeel hieraan verbonden is.