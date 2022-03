Zottegem Dorp van de Ronde: "Centrum wordt omgetoverd tot wielerdorp"

Zondag 3 april is de dag waar renners en wielerfans al maanden naar uitkijken. Het wielerpeloton van de Ronde van Vlaanderen doorkruist de Egmontstad met passages in Grotenberge, Zottegem centrum, Velzeke en Elene. “Rond 12.30 uur wordt het peloton in Grotenberge verwacht, waarna het richting centrum Zottegem gaat. Langs het Stationsplein, Stationsstraat, Markt en Heldenlaan gaan de wielrenners over Elene richting de eerste twee kasseistroken van de dag: de Lippenhovestraat en de Paddestraat. “Het is niet voor niets dat renners vinden dat de Ronde in Zottegem pas écht begint", knipoogt schepen Brecht Cassiman.