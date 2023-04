Zonecommandant Peter De Vijlder zes jaar langer aan het roer van Brandweerzone Vlaamse Ardennen

Ook The Waterboys, K’s Choice, Noordkaap, Bart Peeters en Fleddy Melculy op Rock Zottegem

Vandaag knalt het Oost-Vlaamse festival een tweede lichting namen de wereld in. Op vrijdag 7 juli zakken naast Goldband, Soulfly en Wolfmother, Jack Vamp & The Castle Of Creep ook Noordkaap en Fleddy Melculy af naar Zottegem. Op zaterdag 8 juli delen Zwangere Guy, Isaac Roux en Two Door Cinema Club het podium met K’s Choice en The Waterboys.