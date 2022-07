“Zó blij dat dit weer kan!”

Kyara, Sofia, Marita, Nancy, Christoph en Isabel hebben zich tegen de avond geïnstalleerd op de ligweide. Enkele uren voordien was het hier nog puffen in de zon, terwijl de Nederlandse rapper Joost Klein als één brok energie over het podium raasde.

“Wij hoeven niet op de eerste rij te staan om te genieten. Hier net buiten de tent hebben we best wel een goe zich op alles en is het geluidsvolume ideaal”, bedenkt Isabel. Erbij zijn, dat is mo”t volgens dit gezelschap gewoon als je in Zottegem woont. “We zijn zo blij dat dit weer kan na de coronaperiode. Kijk maar eens rond hoe iedereen zich weer amuseert. Formidabel”, besluit Isabel.