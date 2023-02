Yassin (20) opent Oké Poké Bowl op Heldenlaan: “Idee meegebracht van reis naar Amerika”

Het centrum van Zottegem krijgt er met Oké Poké Bowl vanaf volgende maand een extra horecazaak bij. In een pand op de Heldenlaan opent Yassin Tijari (20) een gezonde snackbar, zijn tweede want hij heeft er al een in Erpe-Mere. “Het is de bedoeling om dit jaar ook nog een Oké Poké Bowl te openen in Wetteren en Ninove", zegt vader Mansour (54) ambitieus.