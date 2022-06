Woonzorgcentrum Egmont opgeschrikt door brandgeur: "Niets gevonden na grondige controle"

Het was even alle hens aan dek donderdagochtend in woonzorgcentrum Egmont nadat in de vleugel Velzeke een brandgeur werd waargenomen. “Het personeel heeft goed gereageerd op de situatie waardoor er nooit paniek is geweest. De bewoners verhuisden even naar andere vleugels maar konden anderhalf uur later al terugkeren naar hun vertrouwde kamer“, zegt burgemeester Evelien De Both, die zelf ook ter plaatse kwam.