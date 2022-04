Woonzorgcentrum De Bron vormt themagroepen voor groter betrokkenheid van bewoners en mantelzorgers

“Uit de jongste tevredenheidsenquuëte blijkt dat maar liefst 94,5% van de bewoners zich goed voelt in ons woonzorgcentrum De Bron. Maar dat wil niet zeggen, dat we moeten berusten”, bedenkt Ellen Veeckman.

Ze laat thematische werkgroepen samenstellen, die vier keer per jaar samenkomen om dagdagelijkse zaken te bespreken, te evalueren en te verbeteren. “Telkens wordt er teruggekoppeld naar het vorige overleg en wordt bekeken of de besproken zaken al effectief geïmplementeerd zijn” zegt Veeckman.

Scandinavisch model

Het concept is gebaseerd op het Scandinavische Tubbemodel. “De bewoners worden volledig betrokken bij het leven in de instelling, bijvoorbeeld door mee te werken aan evenementen en in themagroepen, door te helpen bij het klaarmaken van de maaltijden, of door het verdelen van de post. De personeelsleden kunnen uit hun rol stappen en in het kader van sociale activiteiten inzetten op andere vaardigheden. Ze worden aangemoedigd om meer tijd door te brengen met de bewoners en om te luisteren naar hun noden en wensen, zodat ze opnieuw het gevoel krijgen dat ze een stimulerend en voldoening schenkend beroep uitoefenen”, legt de directeur uit.