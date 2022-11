Wijk Bijloke opnieuw vrijgegeven na bommelding bij leerkracht secundaire school Mariagaard

Zottegem/WetterenEen swiping met explosievenhonden op het thuisadres van een leerkracht van secundaire school Mariagaard in de wijk Bijloke in Zottegem omwille van een bommelding door een misnoegde leerling kende geen resultaat. De geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. De school in Wetteren wordt nog onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van explosieven.

Aanleiding van de evacuaties was een bericht via het Smartschool-account van een leerling met als titel: ‘U kanker moeder’ dat naar een leerkracht werd gestuurd omwille van slechte punten. “Ey hoer. Als jij dat punt niet weghaalt dan plaats ik een BOM op je kanker huis. Ik blaas het helemaal de kanker in ohja. En maandag het 3de lesuur gaat er een bom af op de school die ik gister heb geplaatst. Dus beter pas je op en jij hebt ook tot morgen om dat punt weg te halen of ik plaats er ook 1 op je huis. de bommen gekocht bij cartel del largo Spanje dus ik maak geen grap.” Het bericht is nog vriendelijk ondertekend: mvg Lunarr.

Naar aanleiding van dat bericht werd maandagochtend besloten zowel de volledige secundaire school Mariagaard aan het op- en afrittencomplex van de E40 in Wetteren alsook de wijk Bijloke in Zottegem waar de geviseerde leerkracht woont te evacueren en beide buurten volledig hermetisch af te sluiten. De ontmijningsdienst DOVO werd verwittigd waarna explosievenhonden werden ingezet.

In Zottegem gebeurde dat in de Abeelstraat in de woning van een leerkracht van de school. De hulpdiensten en explosievenhond konden die woning betreden nadat de partner van de leerkracht van diens werk werd gehaald om de deur te openen. De zoeking in de woning bleek negatief waarna die buurt kort na de middag opnieuw werd vrijgegeven en iedereen terug naar huis mocht.

In Wetteren werden alle leerlingen van Mariagaard met bussen overgebracht naar sport- en recreatiedomein De Warande. “Daar zijn ze veilig en warm. De kinderen krijgen psychologische hulp van 5 specialisten en de ouders krijgen informatie over het afhalen via Smartschool”, laat de gemeente Wetteren weten. De Oosterzelesteenweg tussen de E40 en de Brusselsesteenweg blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten. Er wordt aangeraden die omgeving te vermijden.

Volledig scherm Screenshot van de vermoedelijke bommelding. © RV

Volledig scherm In de doorzochte woning van de leerkracht van de secundaire school Mariagaard in Wetteren in de Abeelstraat in Zottegem werden geen explosieven aangetroffen. © Frank Eeckhout

Volledig scherm De omgeving van de Abeelstraat in de wijk Bijloke in Zottegem is na een bommelding bij een leerkracht van de secundaire school Mariagaard in Wetteren afgesloten door de hulpdiensten. © Frank Eeckhout

Volledig scherm De omgeving van de Abeelstraat in de wijk Bijloke in Zottegem is na een bommelding bij een leerkracht van de secundaire school Mariagaard in Wetteren afgesloten door de hulpdiensten. © Frank Eeckhout

