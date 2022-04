Wielerwedstrijden in Dikkele hebben gevolgen voor verkeersafwikkeling in Velzeke

Onder de vleugels van de Landelijke Wielerunie (LWU) vinden op (paas)zaterdag 16 april in Dikkele wielerwedstrijden plaats, die starten om 13 uur, 14.15 uur en 16 uur. Het parcours daarvan loopt ook gedeeltelijk over het grondgebied van Velzeke.

Parkeerverbod en eenrichtingsverkeer

Om een veilige passage te voorzien, hebben stad en politie een parkeerverbod ingevoerd in de Stampershaag, Breistraat (tussen Stampershaag en Varink) en Varink. Tegelijk geldt er eenrichtingsverkeer in de Stampershaag (alleen toegelaten richting Breistraat), in de Varink (richting Steenweg) en in de Breistraat (tussen Stampershaag en Varink, richting Varink). En in het deel van de Breistraat tussen Varink en Schoolstraat is alleen plaatselijk verkeer toegelaten zijn.

Al deze verkeersmaatregelen zijn van 11 tot 18.30 uur van kracht.